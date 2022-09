Monza | la panchina passa da un ex Crotone a un altro | Palladino subentra a Stroppa

GiovaAlbanese : #Stroppa esonerato. Sulla panchina del #Monza, contro la #Juventus, ci sarà l'ex #Palladino ? #MonzaJuve - DiMarzio : #SerieA | @ACMonza, Giovanni #Stroppa verso l’esonero. Panchina affidata per il momento a #Palladino, allenatore de… - gazzettaGranata : Monza, ufficiale l’esonero di Stroppa: panchina affidata a Palladino #TorinoFC #FVCG #SFT - _leTotal90 : Esonerato #Stroppa al suo posto l'allenatore della primavera #palladino. Servirà a qualcosa il cambio in panchina?… - Giovanniparilo : #Calcio #SerieA #Monza esonerato #GiovanniStroppa squadra affidata momentaneamente a #RaffaelePallidino tecnico del… -

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del. L'ex attaccante di Juve e Genoa, 38 anni, sostituirà Giovanni Stroppa, esonerato stamani. Palladino, tesserato con ilnella stagione 2019, non aveva mai esordito con la maglia biancorossa. L'ufficialità dell'incarico a Palladino è arrivato poco dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, ringraziato dalla società per ......dopo il solo punto ottenuto dalnelle prime sei partite di campionato e alla vigilia della sfida interna con la Juventus , in programma domenica. Palladino potrebbe anche restare sulla...È ai titoli di coda l'avventura di Stroppa sulla panchina del Monza. A breve, infatti, dovrebbe essere ufficializzato il suo esonero. Domenica, per M ...Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Monza . L’ex attaccante di Juve e Genoa, 38 anni, sostituirà Giovanni Stroppa, esonerato stamani. Palladino, ...