MagicRisultati | top | flop e statistiche della 5a giornata

(Di martedì 13 settembre 2022) Ieri sera, con la sfida tra Torino e Lecce, è terminata la 5adi campionato. Questi, secondo i votiRedazione di MilanoGazzetta dello Sport, sono i giocatori che si sono messi particolarmente in luce e quelli che, al contrario, hanno deluso le attese dei tanti MagicAllenatori. Il migliore ed il peggiore È Leao (Milan) con 15 ad aggiudicarsi la fantamedia più alta in questa, grande soddisfazione per tutti quei fantallenatori che hanno puntato su di lui senza battere ciglio. Non si può dire lo stesso per Rui Patricio (Roma) che con il suo 1 è stato il peggiore, deludendo le aspettative di chi lo aveva schierato. ? Top per ruolo 5a: PPerin(Juventus)9 DKim(Napoli)10.5 CPereyra(Udinese)11.5 ALeao(Milan)15 ?per ...