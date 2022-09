Inter, le pagelle di CM: Dumfries una furia, Dzeko non si ferma più. Acerbi da leader (Di martedì 13 settembre 2022) Inter Onana 6,5: Vive una serata tranquilla fino al 79’, poi compie un miracolo di reattività sulla deviazione a rete di Ndiaye. Skriniar 6,5:... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022)Onana 6,5: Vive una serata tranquilla fino al 79’, poi compie un miracolo di reattività sulla deviazione a rete di Ndiaye. Skriniar 6,5:...

realvarriale : Pagelle squadre italiane in #ChampionsLeague @sscnapoli 10: semplicemente perfetto. Così si gioca in Europa.… - officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - fcin1908it : Viktoria-Inter 0-2, pagelle: Acerbi convincente, Correa no. Dzeko, potevi portarti a casa il pallone - cmdotcom : #Inter, le pagelle di CM: #Dumfries una furia, #Dzeko non si ferma più. #Acerbi da leader - FedericoPlatini : Pagelle #ViktoriaInter 0-2: decidono il match #Dzeko e #Dumfries -