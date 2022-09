Il Daily Mail: Conte aveva ragione su Ndombele. Oggi per il centrocampo del Napoli è un peso (Di martedì 13 settembre 2022) Il Daily Mail dà ragione ad Antonio Conte su Ndombele, il nuovo acquisto del Napoli di De Laurentiis a centrocampo. Lo fa attraverso un’analisi della sesta giornata di Serie A realizzata da Alvise Cagnazzo, di SportsMail. “Quando l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, emette un verdetto, è molto raro che commetta un errore. L’allenatore italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A a Napoli conferma le opinioni di Conte sul suo scarso stato fisico e mentale. Oggi l’ex nazionale francese è un peso per il centrocampo del club partenopeo e – contro lo Spezia – dopo 45 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Ildàad Antoniosu, il nuovo acquisto deldi De Laurentiis a. Lo fa attraverso un’analisi della sesta giornata di Serie A realizzata da Alvise Cagnazzo, di Sports. “Quando l’allenatore del Tottenham, Antonio, emette un verdetto, è molto raro che commetta un errore. L’allenatore italiano nonconsiderato Tanguyun giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A aconferma le opinioni disul suo scarso stato fisico e mentale.l’ex nazionale francese è un peso per ildel club partenopeo e – contro lo Spezia – dopo 45 ...

