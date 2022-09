I giornalisti del New York Times si rifiutano di tornare in sede: restiamo in smart working (Di martedì 13 settembre 2022) Oltre mille dipendenti del New York Times si sono rifiutati di tornare in ufficio, minacciando di scioperare se l'azienda non accetterà le richieste del sindacato riguardo smart working e aumenti salariali. «Continueremo a produrre lavoro di alta qualità, che vince premi, ricordando all'azienda che non può cambiare in modo unilaterale le nostre condizioni di lavoro», si legge nella lettera consegnate dalla Times Guild ai vertici della storica testata Usa e firmata da quasi 1300 dipendenti. I giornalisti e gli altri dipendenti che hanno aderito alla protesta affermano che continueranno a lavorare in remoto questa settimana, che sarebbe dovuta essere quella del rientro in redazione. Nella lettera del sindacato si ricorda che il rientro in ufficio «essendo una ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Oltre mille dipendenti del Newsi sono rifiutati diin ufficio, minacciando di scioperare se l'azienda non accetterà le richieste del sindacato riguardoe aumenti salariali. «Continueremo a produrre lavoro di alta qualità, che vince premi, ricordando all'azienda che non può cambiare in modo unilaterale le nostre condizioni di lavoro», si legge nella lettera consegnate dallaGuild ai vertici della storica testata Usa e firmata da quasi 1300 dipendenti. Ie gli altri dipendenti che hanno aderito alla protesta affermano che continueranno a lavorare in remoto questa settimana, che sarebbe dovuta essere quella del rientro in redazione. Nella lettera del sindacato si ricorda che il rientro in ufficio «essendo una ...

