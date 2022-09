«Ho avuto davvero molte difficoltà a ritrovare il mio equilibrio una volta terminata quella esperienza» (Di martedì 13 settembre 2022) Per un attore, la preparazione del proprio ruolo in un film comprende spesso sacrifici e cambiamenti del proprio stile di vita. In certe situazioni, però, questi cambiamenti diventano insostenibili. E, di conseguenza, pericolosi. Zac Efron ne sa qualcosa, visto che – dopo aver girato il remake di Baywatch – è addirittura caduto in una forte depressione. Zac Efron alla cerimonia dei 75esimi Golden Globe, il 7 gennaio 2018 a Beverly Hills, in California. Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Zac Efron: «Avevo troppa poca acqua nella mia pelle» In una recente intervista con Men’s Health, la star di High School Musical ha parlato per la prima volta di cosa è successo mentre si preparava a interpretare l’ex campione olimpico di nuoto Matt Brody nel remake di Baywatch (uscito nel 2017). «Non so se per me sarà possibile tornare ad avere il corpo visto in ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 settembre 2022) Per un attore, la preparazione del proprio ruolo in un film comprende spesso sacrifici e cambiamenti del proprio stile di vita. In certe situazioni, però, questi cambiamenti diventano insostenibili. E, di conseguenza, pericolosi. Zac Efron ne sa qualcosa, visto che – dopo aver girato il remake di Baywatch – è addirittura caduto in una forte depressione. Zac Efron alla cerimonia dei 75esimi Golden Globe, il 7 gennaio 2018 a Beverly Hills, in California. Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Zac Efron: «Avevo troppa poca acqua nella mia pelle» In una recente intervista con Men’s Health, la star di High School Musical ha parlato per la primadi cosa è successo mentre si preparava a interpretare l’ex campione olimpico di nuoto Matt Brody nel remake di Baywatch (uscito nel 2017). «Non so se per me sarà possibile tornare ad avere il corpo visto in ...

