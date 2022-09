“Ha boicottato tutto”. Conte si sfoga contro Draghi: mosse incomprensibili (Di martedì 13 settembre 2022) Il superbonus fa litigare gli ultimi due presidenti del Consiglio italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando a un evento organizzato dall'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili, si è scagliato contro Mario Draghi: “Sul superbonus c'è stato un atteggiamento incomprensibile da parte di questo governo. A un certo punto si è dato un dato falso, gonfiato sulle truffe, che non hanno mai superato il tre per cento del valore complessivo. C'è stata una presa di distanza pubblica da parte del presidente del Consiglio incomprensibile. Si voleva deliberatamente boicottare questa misura”. “Sfatiamo questa bugia - prosegue Conte - i prezzi in Italia del settore costruzioni sono cresciuti molto meno che in altri paesi, che non hanno il superbonus. È falso ricollegare la crescita dei prezzi ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Il superbonus fa litigare gli ultimi due presidenti del Consiglio italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, parlando a un evento organizzato dall'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili, si è scagliatoMario: “Sul superbonus c'è stato un atteggiamento incomprensibile da parte di questo governo. A un certo punto si è dato un dato falso, gonfiato sulle truffe, che non hanno mai superato il tre per cento del valore complessivo. C'è stata una presa di distanza pubblica da parte del presidente del Consiglio incomprensibile. Si voleva deliberatamente boicottare questa misura”. “Sfatiamo questa bugia - prosegue- i prezzi in Italia del settore costruzioni sono cresciuti molto meno che in altri paesi, che non hanno il superbonus. È falso ricollegare la crescita dei prezzi ...

posta435 : @pdnetwork Quali risposte sapreste dare. Siete la causa di tutto ciò. Avete boicottato tutte le iniziative per affr… - Claudia19485227 : @AxiaFel Per me #Carlo è stato eroico a sopravvivere senza danni a una madre narcisista ed egoista, che l'ha sempre… - giu_pino : @drewviola @Beatrix_aka_BM @Mov5Stelle @pdnetwork veramente occorrerebbe chiedere a pecoraro scanio tutto ciò che… - Snaporenzz : @OttoemezzoTW @DomaniGiornale @LaStampa @MassimGiannini @sole24ore @La7tv Con tutto il rispetto per le istituzioni,… - appelduvide_ : La verità è che se gli attori avessero potuto, avrebbero bellamente boicottato questa pagliacciata. Non l’hanno fat… -