“Finalmente posso svelarlo”, Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan: l’annuncio che tutti aspettavano (Di martedì 13 settembre 2022) Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente felice e ci tiene a condividere la super notizia con i suoi follower L’influencer argentina ha comunicato a tutti coloro che la seguono importanti novità. Da poco, con Ignazio Moser, ha compiuto 5 anni e per i due è un momento particolarmente florido e sereno. Tra alti e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022)sta vivendo un periodo particolarmente felice e ci tiene a condividere la super notizia con i suoi follower L’influencer argentina ha comunicato acoloro che la seguono importanti novità. Da poco, con Ignazio Moser, ha compiuto 5 anni e per i due è un momento particolarmente florido e sereno. Tra alti e L'articolo proviene da Inews24.it.

alex_orlowski : Finalmente posso annunciare che stiamo lavorando da un mese sulla più grande ricerca mai realizzata durante una cam… - SofiaProcopio3 : ma a me sinceramente non mi cambia un cazzo andare a scuola finalmente posso fare casino - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: #ElezioniPolitiche2022 !Finalmente posso dire : #IoVotoM5SconConte ! - m4leducata : ora che la sessione è finita posso finalmente vedere fate su netflix per capire se fa realmente cagare o meno - AfoolSane : Manila la falsa che dopo la limonata dice 'la verità è solo questa' Biagio che pensava finalmente di aver capito e… -