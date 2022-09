**Elezioni: Letta posta dati voti in Ue, 'ecco verità, Fdi mai a favore Next Generation'** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul Pnrr. Non lo volevano, semplicemente. #LettaMeloni #FollowUp. #Scegli". Lo scrive Enrico Letta su twitter postando i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che "con l'eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d'Italia non si è mai espressa con favore quanto a Next Generation Ue e Recovery Plan". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A proposito di ieri,nero su bianco la verita suidel partito di Giorgia Meloni sul Pnrr. Non lo volevano, semplicemente. #Meloni #FollowUp. #Scegli". Lo scrive Enricosu twitterndo iraccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che "con l'eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d'Italia non si è mai espressa conquanto aUe e Recovery Plan".

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - LaStampa : 12 giorni al voto - Sandra-Meloni e Letta-Vianello che noia che barba, che barba che noia - astone_silvia : RT @ardigiorgio: Quindi per Letta “con fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un’alleanza elettorale, non ci faremo un governo”. E quindi di gr… - IlMagodiIos : RT @ardigiorgio: Quindi per Letta “con fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un’alleanza elettorale, non ci faremo un governo”. E quindi di gr… -