Decreto aiuti bis, superbonus verso semplificazione. Prorogato lo smart working (Di martedì 13 settembre 2022) Via libera con «voto unanime» delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Decreto aiuti bis, che contiene anche le modifiche al superbonus. Lo ha annunciato all’avvio dei lavori dell’Aula... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 settembre 2022) Via libera con «voto unanime» delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato albis, che contiene anche le modifiche al. Lo ha annunciato all’avvio dei lavori dell’Aula...

ItaliaViva : L'#ItaliaSulSerio è al fianco del Presidente #Draghi affinché faccia tutto quello che serve al Paese. Non come il… - fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - GianmarioAngius : RT @DavideR46325615: Vittoria Baldino smonta le falsità sul decreto aiuti: 'Bisogna dire la verità ai cittadini: il decreto aiuti è già in… - GigiAdinolfi : RT @sissiisissi2: “Fino a venerdì eravamo tutti irresponsabili mentre ora un po' tutte le forze politiche si rendono conto dell'esigenza di… -