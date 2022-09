Calcio: Allegri, 'argomento arbitri chiuso da domenica sera, spero di non essere squalificato' (Di martedì 13 settembre 2022) Torino, 13 set. - (Adnkronos) - "Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri archivia le polemiche sull'arbitraggio per il gol del 3-2 contro la Salernitana annullato a Milik. "L'argomento è chiuso da domenica sera, l'unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l'allenatore sarebbe meglio pagare una multa, anche salata, anche per fare beneficenza a chi ne ha bisogno", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Torino, 13 set. - (Adnkronos) - "Non ho mai espresso giudizi suglie non sta a me farlo". L'allenatore della Juventus Massimilianoarchivia le polemiche sull'arbitraggio per il gol del 3-2 contro la Salernitana annullato a Milik. "L'da, l'unica cosa è che non so se saròo meno,prossima, credo che per l'allenatore sarebbe meglio pagare una multa, anche salata, anche per fare beneficenza a chi ne ha bisogno", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica.

