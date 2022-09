Approvato il Dl Aiuti, Mura (Pd): “E’ una vittoria per tutti i lavoratori dei call center dell’Inps” (Di martedì 13 settembre 2022) “Dopo oltre un anno di lotta siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo dell’internalizzazione che ci eravamo posti sin dalle prime audizioni in commissione. L’attenzione del Parlamento assieme alla pressione dei sindacati, la costante interlocuzione che avevamo richiesto all’Inps e l’atteggiamento costruttivo del presidente Tridico sono stati fattori che hanno permesso di evitare gravi ripercussioni su lavoratori e famiglie. Sono personalmente soddisfatta di aver contribuito a questa vittoria, che mi ha coinvolta in modo particolare”. E’ il commento della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) dopo che nel dl Aiuti bis è stata approvata la norma per la internalizzazione di lavoratori e lavoratrici del call center Inps. Max L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) “Dopo oltre un anno di lotta siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo dell’internalizzazione che ci eravamo posti sin dalle prime audizioni in commissione. L’attenzione del Parlamento assieme alla pressione dei sindacati, la costante interlocuzione che avevamo richiesto all’Inps e l’atteggiamento costruttivo del presidente Tridico sono stati fattori che hanno permesso di evitare gravi ripercussioni sue famiglie. Sono personalmente soddisfatta di aver contribuito a questa, che mi ha coinvolta in modo particolare”. E’ il commento della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina(Pd) dopo che nel dlbis è stata approvata la norma per la internalizzazione die lavoratrici delInps. Max L'articolo proviene ...

smilypapiking : RT @andrea_cangini: Approvato in Senato il dl #Aiuti: 12 mld per famiglie e imprese alle prese col caro bollette. Molti intervenuti hanno c… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Dl Aiuti Bis, approvato al Senato il pacchetto da 17 miliardi: superate le resistenze del M5s sulle cessioni del credito… - _europanazione_ : RT @andrea_cangini: Approvato in Senato il dl #Aiuti: 12 mld per famiglie e imprese alle prese col caro bollette. Molti intervenuti hanno c… - Ulissevietato01 : DDL Aiuti bis Superbonus 110% Giuseppe Conte e tutto il M5s salvano il futuro produttivo di 40.000 imprese e di tu… - foisfra1 : RT @andrea_cangini: Approvato in Senato il dl #Aiuti: 12 mld per famiglie e imprese alle prese col caro bollette. Molti intervenuti hanno c… -