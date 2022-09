Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 15:30 (Di lunedì 12 settembre 2022) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA PONTINA E LAUENTINA, E TRA PRENESTINA E IL BIVIO PER L’A24 Roma-TERAMO. SULLA BRACCIANESE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CDE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AUTO IN FILA SEMPRE PER INCIDENTE ANCHE SULLA LITORANEA ALTEZZA TOR PATERNO NEI DUE SENSI. UN ALTRO INCIDENTE SI E’ VERIFICATO SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE. INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, PROSEGUONO INFATTI I LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022)DEL 12 SETTEMBREORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA PONTINA E LAUENTINA, E TRA PRENESTINA E IL BIVIO PER L’A24-TERAMO. SULLA BRACCIANESE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CDE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AUTO IN FILA SEMPRE PER INCIDENTE ANCHE SULLA LITORANEA ALTEZZA TOR PATERNO NEI DUE SENSI. UN ALTRO INCIDENTE SI E’ VERIFICATO SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE. INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, PROSEGUONO INFATTI I LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTELNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE A ...

PLdelFrignano : #Pievepelago per asfaltatura dalle?? 7 alle 19 del 15 e 16 settembre modifiche #viabilità: ?chiusura al transito di… - vivereilparco : RT @PLrivieradipon: #PLinforma Modifiche alla #viabilità del #12settembre per processione religiosa: ?? dalle 16 Piazzale CAI ??? dalle 17 C… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel a scendere direzione stadio - romamobilita : #viabilità, traffico rallentato in Via Appia tra Via dell'Almone / Via Demetriade e piazza Re di Roma - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl via Cartagine, ripristinato il percorso della linea di bus 557. -

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 09 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SUL TRATTO URBANO DELL'A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA. SI ... Sarno. Traffico perennemente in tilt: l'opposizione chiede un consiglio ad hoc ... al peggioramento della vivibilità ambientale e della sicurezza nella viabilità' Nella nota degli ... atteso che a tutt'oggi si formano sistematici ingorghi soprattutto nei pressi di via Roma, una delle ...