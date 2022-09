Pagani - L'Utopia secondo Horacio (Di lunedì 12 settembre 2022) Sei anni fa è partita l'avventura della Utopia, l'atto terzo di Horacio Pagani. Stiamo parlando della sua nuova interpretazione delle quattro ruote da sogno, che l'italoargentino restituisce a un mondo profondamente diverso da quando tutto cominciò nel 1999 (con la Zonda): anni in cui la tecnologia che conoscevamo era ancora tutta da inventare. E ne sarebbe arrivata così tanta da richiedere aggiustamenti di rotta a una traiettoria, quella della super sportiva, obbligata alla crescita. Delle potenze, delle velocità e della dotazione. Oggi il mondo delle hypercar ha raggiunto livelli prestazionali inimmaginabili, destinati a convivere sempre più da vicino con l'elettronica. Come provare a imboccare una strada diversa? La Utopia prova a cambiare paradigma rimettendo al centro di tutto i piaceri. Pratici e tattili: tutto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 settembre 2022) Sei anni fa è partita l'avventura della, l'atto terzo di. Stiamo parlando della sua nuova interpretazione delle quattro ruote da sogno, che l'italoargentino restituisce a un mondo profondamente diverso da quando tutto cominciò nel 1999 (con la Zonda): anni in cui la tecnologia che conoscevamo era ancora tutta da inventare. E ne sarebbe arrivata così tanta da richiedere aggiustamenti di rotta a una traiettoria, quella della super sportiva, obbligata alla crescita. Delle potenze, delle velocità e della dotazione. Oggi il mondo delle hypercar ha raggiunto livelli prestazionali inimmaginabili, destinati a convivere sempre più da vicino con l'elettronica. Come provare a imboccare una strada diversa? Laprova a cambiare paradigma rimettendo al centro di tutto i piaceri. Pratici e tattili: tutto ...

