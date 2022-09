Nudi per la vita al via stasera su Rai 2: cosa dobbiamo aspettarci (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova avventura sta per partire su Rai 2 e viste le anticipazioni che abbiamo avuto in questi giorni, possiamo pensare che ci sarà molto da vedere con Mara Maionchi e tutta la squadra di Nudi per la vita. Un programma, che non è solo uno show televisivo che ha il compito di intrattenere ma che ci farà anche riflettere sull’importanza della prevenzione. Non a caso, per la conduzione di Nudi per la vista, è stata scelta proprio Mara Maionchi che sette anni fa grazie a una visita di controllo, scoprì di avere due tumori al seno. Quattro puntate per i protagonisti di Nudi per la vita che ci aspetta oggi, lunedì 12 e domani sera martedì 13 su Rai 2 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova avventura sta per partire su Rai 2 e viste le anticipazioni che abbiamo avuto in questi giorni, possiamo pensare che ci sarà molto da vedere con Mara Maionchi e tutta la squadra diper la. Un programma, che non è solo uno show televisivo che ha il compito di intrattenere ma che ci farà anche riflettere sull’importanza della prevenzione. Non a caso, per la conduzione diper la vista, è stata scelta proprio Mara Maionchi che sette anni fa grazie a una visita di controllo, scoprì di avere due tumori al seno. Quattro puntate per i protagonisti diper lache ci aspetta oggi, lunedì 12 e domani sera martedì 13 su Rai 2 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del ...

