(Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro del Lavoro ha duramente criticato la recente decisione di alzare i tassi di interesse. Il fondatore di Fdi gli dà manforte: “L’inflazione non dipende da una crescita eccessiva della domanda". E il leghista: "Come i medici medievali col salasso"

DanieleLanati : L'inedito asse contro la Bce che unisce Borghi, Crosetto e Orlando (di C. Scozzari) -

FormulaPassion.it

Di Gaudio - Tito che si infiamma sulla sinistra: i due si cercano molto ma la squadra ospite ... Al Partenio si disputa dunque oggi un match totalmentenon solo per la Serie C ma per tutte ...I nuovi modelli Lexus RX ibridi elettrici adottano unsistema frenante a controllo elettronico AHB - G, un sistema di pressione su richiesta che ...alle alte velocità girano in fase con l'... RX, sistema frenante inedito per Lexus