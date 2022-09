Illeciti in cambio di voti, 10 arresti in Puglia, 60 indagati: in manette anche il sindaco di Otranto (Di lunedì 12 settembre 2022) C’è anche il sindaco di Otranto in provincia di Lecce, Pierpaolo Cariddi, eletto a giugno scorso, già sottoposto all’obbligo del divieto di dimora notificatagli agli inizi di luglio nell’ambito di un’altra inchiesta (quella sul presunto intreccio sanità-affari-politica), poi sospeso dalla carica, e l’ex sindaco Luciano Cariddi, fratello del primo tra le dieci persone arrestate questa mattina nell’ambito dell’inchiesta condotta congiuntamente dai carabinieri e dalla guardia di finanza del capoluogo salentino, insieme a funzionari della polizia provinciale. Entrambi si trovano in carcere. Il reato contestato, nelle diverse vesti di amministratori, funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, è quello di associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti contro la pubblica amministrazione, la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) C’èildiin provincia di Lecce, Pierpaolo Cariddi, eletto a giugno scorso, già sottoposto all’obbligo del divieto di dimora notificatagli agli inizi di luglio nell’ambito di un’altra inchiesta (quella sul presunto intreccio sanità-affari-politica), poi sospeso dalla carica, e l’exLuciano Cariddi, fratello del primo tra le dieci persone arrestate questa mattina nell’ambito dell’inchiesta condotta congiuntamente dai carabinieri e dalla guardia di finanza del capoluogo salentino, insieme a funzionari della polizia provinciale. Entrambi si trovano in carcere. Il reato contestato, nelle diverse vesti di amministratori, funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, è quello di associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti contro la pubblica amministrazione, la ...

