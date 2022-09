Harry, l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta (e le parole per Meghan) (Di lunedì 12 settembre 2022) Fino a ora era rimasto in silenzio, e dopo le dolci parole del Principe William dedicate alla Regina Elisabetta, è arrivato anche il messaggio di Harry. Il Duca di Sussex ha riservato alla nonna scomparsa dopo 70 anni di regno al servizio del suo popolo un ultimo saluto, celebrandone il ruolo fondamentale nella sua vita, senza dimenticare di citare la moglie Meghan. Harry, le parole in ricordo della Regina Elisabetta Non è riuscito a salutare l’amata nonna prima che esalasse l’ultimo respiro, e sebbene insieme al fratello William, alla cognata Kate Middleton e alla moglie sia apparso di fronte al Palazzo Reale tra i mazzi di fiori ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022) Fino a ora era rimasto in silenzio, e dopo le dolcidel Principe William dedicate, è arrivato anche il messaggio di. Il Duca di Sussex ha riservatononna scomparsa dopo 70 anni di regno al servizio del suo popolo un ultimo, celebrandone il ruolo fondamentale nella sua vita, senza dimenticare di citare la moglie, lein ricordo dellaNon è riuscito a salutare l’amata nonna prima che esalasserespiro, e sebbene insieme al fratello William,cognata Kate Middleton emoglie sia apparso di fronte al Palazzo Reale tra i mazzi di fiori ...

