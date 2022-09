GP Italia 2022: intercettati 140 tagliandi contraffatti dalla Guardia di Finanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Il prefetto Patrizia Palmisano ha fieramente sottolineato come non ci siano stati incidenti nel weekend del GP d’Italia 2022 a Monza. Da registrare solamente qualche problema nel terzo giorno relativo al deflusso veicolare. Il questore della provincia brianzola Marco Odorisio, invece, si è detto soddisfatto della gestione sicurezza in merito all’accoglienza di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Nel contrasto al bagarinaggio, con biglietti venduti agli ingressi del Parco, sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza 140 tagliandi contraffatti che avrebbero fruttato 32mila euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Il prefetto Patrizia Palmisano ha fieramente sottolineato come non ci siano stati incidenti nel weekend del GP d’a Monza. Da registrare solamente qualche problema nel terzo giorno relativo al deflusso veicolare. Il questore della provincia brianzola Marco Odorisio, invece, si è detto soddisfatto della gestione sicurezza in merito all’accoglienza di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Nel contrasto al bagarinaggio, con biglietti venduti agli ingressi del Parco, sono statidi140che avrebbero fruttato 32mila euro. SportFace.

