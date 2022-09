Ginnastica ritmica, Mondiali Sofia 2022: calendario, programma, orari e tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Il calendario completo, con il programma, gli orari e la diretta tv dei Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica, in scena a Sofia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, nel quale verranno assegnati i primi pass olimpici per Parigi 2024. Oltre alla squadra azzurra (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris), scenderanno in pedana tra le individualiste Sofia Raffaeli, una delle grandi favorite per il trionfo nel concorso generale, e Milena Baldassari. Si partirà mercoledì 14 settembre con le qualificazioni e le finali al cerchio e alla palla, per poi proseguire giovesì 15 settembre con qualificazioni e finali alle ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilcompleto, con il, glie la diretta tv deidi, in scena a(Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, nel quale verranno assegnati i primi pass olimpici per Parigi 2024. Oltre alla squadra azzurra (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris), scenderanno in pedana tra le individualisteRaffaeli, una delle grandi favorite per il trionfo nel concorso generale, e Milena Baldassari. Si partirà mercoledì 14 settembre con le qualificazioni e le finali al cerchio e alla palla, per poi proseguire giovesì 15 settembre con qualificazioni e finali alle ...

sportface2016 : #Ginnasticaritmica, il calendario dei Mondiali di #Sofia - zazoomblog : Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2022: programma orari tv streaming - #Calendario #Mondiali #ginnastica - bovarismo : Ultimamente mi è presa la fissa di guardare la ginnastica ritmica anche se non è il mio sport e non me ne ero mai i… - xfreehugsbaby : RT @mpsangocciola: io comunque amici e amiche vi ricordo che dal 14 al 18 settembre ci sono i mondiali di ginnastica ritmica a Sofia… in cu… - iamGM8 : RT @mpsangocciola: io comunque amici e amiche vi ricordo che dal 14 al 18 settembre ci sono i mondiali di ginnastica ritmica a Sofia… in cu… -