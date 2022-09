Elezioni settembre 2022: tutti i simboli, nomi dei candidati e programmi (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono 30 partiti in corsa alle prossime Elezioni del 25 settembre 2022. Ognuno di loro con un proprio programma elettorale. I contrassegni o simboli ammessi sono invece 75, con 2 coalizioni e il terzo polo in gara, più moltissime liste indipendenti. Nella giornata del 25 si vota infatti per eleggere il nuovo Parlamento italiano, che voterà a sua volta la fiducia al prossimo governo della repubblica. In lizza sono in totale 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali della Camera. Per il Senato, sono 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 quelli per i collegi plurinominali. Per il voto all’estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono 30 partiti in corsa alle prossimedel 25. Ognuno di loro con un proprio programma elettorale. I contrassegni oammessi sono invece 75, con 2 coalizioni e il terzo polo in gara, più moltissime liste indipendenti. Nella giornata del 25 si vota infatti per eleggere il nuovo Parlamento italiano, che voterà a sua volta la fiducia al prossimo governo della repubblica. In lizza sono in totale 1.314 iper i collegi uninali e 2.265 quelli per i collegi plurinali della Camera. Per il Senato, sono 646 iper i collegi uninali e 1.197 quelli per i collegi plurinali. Per il voto all’estero, sono presenti 95per la Camera e 41 per ...

