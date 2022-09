Ecoballe | Saiello | “Quello di De Luca è un film già visto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi Vincenzo Deha sparato una nuova “ecoballa”. Alla presentazione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti a Giugliano ha affermato che entro un anno e mezzo, due ripulirà la Campania. Sembra il remake di ungiànel 2016, quando insieme a Renzi disse che in appena due anni avrebbe ripulito Taverna del Re e gli altri siti. “Purtroppo però l’emergenza e le sanzioni europee resistono al tempo e alle promesse“. Dichiara il presidente della IV Commissione speciale e consigliere regionale M5S Gennaro, componente della Commissione Ambiente. “Inoltre, l’attivazione dell’impianto a Ponte Riccio, nonostante una norma che vieta le nuove costruzioni in aree come quella giuglianese, è l’ennesimo colpo che viene inflitto a una terra già martoriata. Ai cittadini ...