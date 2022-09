Donna segregata in casa dal fratello e dalla cognata, l'incubo lungo 22 anni: 'Poteva lavarsi una volta al mese' (Di lunedì 12 settembre 2022) Un incubo durato 22 anni e cominciato con un'offerta che sembrava dettata solo dall'amore fraterno quello in cui si è ritrovata a vivere una Donna oggi 67enne. Ridotta in schiavitù dal fratello e ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) Undurato 22e cominciato con un'offerta che sembrava dettata solo dall'amore fraterno quello in cui si è ritrovata a vivere unaoggi 67enne. Ridotta in schiavitù dale ...

mummy53690440 : Donna segregata in casa dal fratello e dalla cognata, l'incubo lungo 22 anni: «Poteva lavarsi una volta al mese»… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una donna di 67 anni è stata segregata in casa per 22 anni. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognata, che nel… - ImolaOggi : Bojano (Campobasso) - Donna segregata per 22 anni da fratello e cognata, un episodio che la Procura definisce di 'o… - Signor_Smith : La differenza tra teoria e realtà nei casi di violenza domestica: i parenti di una donna la tengono sequestrata per… - eccapecca : Violenze, abusi. Indignatevi sempre. Segregata per 22 anni dai familiari a Bojano: liberata una donna di 67 anni.… -