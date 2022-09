Domenica In | “Buonasera Dottore” attualizzata | la versione di Mara Venier e Loretta Goggi fa impazzire i fan

actionratio_ : Buonasera action ?? Hai passato una buona domenica? Ma soprattutto, come stai? — Ciao anon ?? ho studiato tanto quin… - flinstones111 : @xJoana12 Buonasera joano e buona domenica a tutti ..ricordo per par condicio e per evitare pugnette inutili che jo… - GRETA1SGARBO : RT @ElenCaSc: #reazioneacatena Buonasera amici #reazionares e #twiders. Buona domenica a tutti - ElenCaSc : #reazioneacatena Buonasera amici #reazionares e #twiders. Buona domenica a tutti - madalon721 : Buonasera amici insieme anche di domenica!! ??#reazioneacatena -

Tvblog

1' La partita è cominciata!dall'Allianz Stadium, tutto pronto per la gara tra Juventus e Salernitana.11 settembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la ...romadailynews radiogiornaledalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in questa10 settembre in Ucraina in primo piano le forze di chi è che sono avanzati a nord di Carpi per fino a 30 miglia circa 50 km ... Domenica In 2022 – 23: Mara Venier batte ogni record all’insegna della continuità Mara Venier debutta con la nuova edizione di Domenica In e in studio invita i suoi amici più cari: il siparietto con Goggi e Matano ...Recensione prima puntata di 'Domenica In 2022 - 23' in onda oggi pomeriggio 11 settembre su Rai1 con Mara Venier ...