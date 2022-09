Contro Peppa Pig: perché Giovanardi vuole censurare la Rai (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi cavalca la polemica sollevata negli ultimi giorni da Federico Mollicone, responsabile per la cultura di Fratelli d’Italia, con oggetto un episodio del celeberrimo cartone animato inglese Peppa Pig. Nella puntata della serie titolata “Famiglia” – intesa dai creatori come sensibilizzazione sulla tematica -, aveva denunciato Mollicone (candidato alla camera da FdI nel collegio plurinominale Lazio 1-01), sarebbe presente una famiglia composta da “due mamme e una figlia”. La denuncia – che ha innescato una valanga di polemiche provenienti da quasi ogni partito politico – è stata riproposta anche da Carlo Giovanardi e dalla presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini, che hanno presentato un esposto formale al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carlocavalca la polemica sollevata negli ultimi giorni da Federico Mollicone, responsabile per la cultura di Fratelli d’Italia, con oggetto un episodio del celeberrimo cartone animato inglesePig. Nella puntata della serie titolata “Famiglia” – intesa dai creatori come sensibilizzazione sulla tematica -, aveva denunciato Mollicone (candidato alla camera da FdI nel collegio plurinominale Lazio 1-01), sarebbe presente una famiglia composta da “due mamme e una figlia”. La denuncia – che ha innescato una valanga di polemiche provenienti da quasi ogni partito politico – è stata riproposta anche da Carloe dalla presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini, che hanno presentato un esposto formale al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e ...

