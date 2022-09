Carlo III in Parlamento insieme a Camilla, nel discorso cita Shakespeare: “Elisabetta II era un modello per tutti i principi viventi” (Di lunedì 12 settembre 2022) Re Carlo III ha rinnovato solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di “governo costituzionale” britannico nel palazzo di Westminster, sede del Parlamento, dopo aver seguito con un’espressione assorta i commossi messaggi di condoglianze rivoltigli dai presidenti delle due Camere per la morte della regina Elisabetta. Il sovrano, con la regina consorte Camilla al fianco, ha ricordato “la dedizione insuperabile” della sua “amata madre” al Paese e ai propri doveri, ripromettendosi di seguirne le orme. “Come disse Shakespeare riferendosi alla precedente regina Elisabetta – ha aggiunto – (Elisabetta II) era ‘un modello per tutti principi viventi”. Carlo III, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) ReIII ha rinnovato solennemente il suo impegno di fedeltà aldi “governo costituzionale” britannico nel palazzo di Westminster, sede del, dopo aver seguito con un’espressione assorta i commossi messaggi di condoglianze rivoltigli dai presidenti delle due Camere per la morte della regina. Il sovrano, con la regina consorteal fianco, ha ricordato “la dedizione insuperabile” della sua “amata madre” al Paese e ai propri doveri, ripromettendosi di seguirne le orme. “Come disseriferendosi alla precedente regina– ha aggiunto – (II) era ‘unper”.III, ...

