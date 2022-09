Caressa interrompe l’intervista al ct De Giorgi per raccontare l’errore arbitrale in Juve-Salernitana | VIDEO (Di lunedì 12 settembre 2022) Ha sollevato un polverone di polemiche quanto accaduto ieri sera su SkySport, quando l’intervista al ct della nazionale di pallavolo maschile italiana Fefè De Giorgi, che con i suoi azzurri ha conquistato in Polonia il tanto atteso Mondiale, è stata bruscamente interrotta da Fabio Caressa. Il motivo? L’urgenza di raccontare un errore arbitrale avvenuto durante le fasi finali del posticipo Juventus-Salernitana. Si trattava certamente di “immagini clamorose” (specie all’epoca del Var), ma molti non hanno potuto non notare come l’interruzione di Caressa la dica lunga sul diverso peso specifico dato ai due sport in Italia, dove il traguardo più alto della pallavolo può tranquillamente essere “oscurato” da un cavillo arbitrale di una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Ha sollevato un polverone di polemiche quanto accaduto ieri sera su SkySport, quandoal ct della nazionale di pallavolo maschile italiana Fefè De, che con i suoi azzurri ha conquistato in Polonia il tanto atteso Mondiale, è stata bruscamente interrotta da Fabio. Il motivo? L’urgenza diun erroreavvenuto durante le fasi finali del posticipontus-. Si trattava certamente di “immagini clamorose” (specie all’epoca del Var), ma molti non hanno potuto non notare come l’interruzione dila dica lunga sul diverso peso specifico dato ai due sport in Italia, dove il traguardo più alto della pallavolo può tranquillamente essere “oscurato” da un cavillodi una ...

ap_elle : RT @Federosa96: Caressa che interrompe Fefè De Giorgi nell’intervista post miracolo #ItalVolley per alimentare la polemica del giorno di #J… - clarissa_gmai : RT @neXtquotidiano: E pensare che gli azzurri della pallavolo avevano appena vinto il Mondiale #Caressa interrompe l'intervista al ct #DeG… - neXtquotidiano : E pensare che gli azzurri della pallavolo avevano appena vinto il Mondiale #Caressa interrompe l'intervista al ct… - guidelg71 : RT @Fra_Valente_cek: Caressa ha in diretta il ct che ha portato il mondiale di volley in Italia dopo 24 anni con la squadra più giovane e 1… - Moro64476241 : RT @Fra_Valente_cek: Caressa ha in diretta il ct che ha portato il mondiale di volley in Italia dopo 24 anni con la squadra più giovane e 1… -

La brusca interruzione di Fabio Caressa all'intervista a De Giorgi | VIDEO neXt Quotidiano Caressa interrompe l'intervista al ct De Giorgi per raccontare l'errore arbitrale in Juve-Salernitana | VIDEO Molti non hanno potuto non notare come l'interruzione di Caressa la dica lunga sul diverso peso specifico dato ai due sport in Italia ... I ragazzi dell’Ital-volley fanno la storia ma in Italia si parla solo del gol annullato alla Juve Caressa interrompe il campione del mondo De Giorgi per parlare della Juventus Ciò che però desta scalpore che è mentre Sky Sport stava intervistando il ct De Giorgi Caressa, anchor man del salottino ... Molti non hanno potuto non notare come l'interruzione di Caressa la dica lunga sul diverso peso specifico dato ai due sport in Italia ...Caressa interrompe il campione del mondo De Giorgi per parlare della Juventus Ciò che però desta scalpore che è mentre Sky Sport stava intervistando il ct De Giorgi Caressa, anchor man del salottino ...