Caressa contro arbitro e Var: “Servono sanzioni permanenti e definitive. Temo che…” (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabio Caressa nel corso di Sky Calcio Club, puntata nella quale si è analizzato il clamoroso errore arbitrale in Juventus-Salernitana da parte del Var che ha portato all’annullamento del 3-2... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabionel corso di Sky Calcio Club, puntata nella quale si è analizzato il clamoroso errore arbitrale in Juventus-Salernitana da parte del Var che ha portato all’annullamento del 3-2...

Pall_Gonfiato : #Caressa commenta il 3 gol annullato #JuveSalernotana #Var - MarvMarz23 : @vendesizzo Eh ma il discorso nasce da Caressa, che parla del più grosso errore della storia del var. Di cappellate… - BelloccoAndrea : RT @PestaAle: Siamo in un Paese che invece di vergognarsi di un errore gravissimo (che rischia di diventare gigantesco) urla contro #Caress… - KlaroWarrior : RT @PestaAle: Siamo in un Paese che invece di vergognarsi di un errore gravissimo (che rischia di diventare gigantesco) urla contro #Caress… - StefaniaStefyss : RT @PestaAle: Siamo in un Paese che invece di vergognarsi di un errore gravissimo (che rischia di diventare gigantesco) urla contro #Caress… -