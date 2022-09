Can Yaman a Monza per il Gran Premio | folla impazzita | l’attore reagisce così

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - Cosmopolitan_IT : Vi aspettiamo! - Nansy1810 : RT @OnlyCanTeam: Dopo un mese in America mi ero ambientato. Studiavo, scrivevo, facevo i compiti a casa... dopo due mesi il mio inglese era… - tIghcRwzORjGEk0 : RT @infoitcultura: Can Yaman arriva a Monza inondato dal calore dei fan: 'Grazie per l'attenzione' -

Repubblica TV

è stato invitato a Monza per il Gran Premio d'Italia 2022, vestito da capo a piedi da Dolce&Gabbana, nella scuderia della Mercedesz Benz per la quale ha fatto da testimonial non troppi mesi ...Viola come il mare, anticipate le scene hot riprese con i protagonistie Francesca Chillemi Sale l'attesa generale nei telespettatori di Canale 5 per il via della messa in onda Viola come il mare , la nuova fiction prodotta da RTI e Lux Vide con protagonista ... Can Yaman, a Venezia bagno di folla per lui: 'L'affetto del pubblico mi carica sempre di più' Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Can Yaman e Francesca Chillemi mandano il web in tilt con il promo di Viola come il mare, contenente le immagini di una scena hot registrata sul set ...