Calcio: Inzaghi, 'contro Plzen non decisiva ma sappiamo importanza del match' (Di lunedì 12 settembre 2022) Plzen, 12 set. - (Adnkronos) - "Mancheranno ancora quattro partite e quindi probabilmente non è decisiva, però sappiamo l'importanza che ha e sappiamo che dieci punti per passare un girone devi farli nove volte su dieci. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'anno sappiamo che il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen. "sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma vogliamo giocarcelo -sottolinea il tecnico nerazzurro-. L'esordio non è stato il migliore, ci abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022), 12 set. - (Adnkronos) - "Mancheranno ancora quattro partite e quindi probabilmente non è, peròl'che ha eche dieci punti per passare un girone devi farli nove volte su dieci. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'annoche il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica". Così l'allenatore dell'Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia deldi Champions Leagueil Viktoria. "di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma vogliamo giocarcelo -sottolinea il tecnico nerazzurro-. L'esordio non è stato il migliore, ci abbiamo ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: 'Partita importante, ma non decisiva' - napolimagazine : CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: 'Partita importante, ma non decisiva' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: 'Partita importante, ma non decisiva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Onana o Handanovic? Ho deciso, con il Viktoria Plzen non sarà decisiva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Onana o Handanovic? Ho deciso, con il Viktoria Plzen non sarà decisiva' -