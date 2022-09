Ave Cesare

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un anno fa agli US Open Carlos Alcaraz si rivelava al mondo battendo Stefanos Tstsipas e mostrando la differenza tra lui e una generazione di talenti in cerca d’autore. Una differenza intangibile, che non avremmo saputo definire con precisione, e tuttavia netta e riconoscibile. Un anno fa abbiamo visto qualcosa di speciale in Carlos Alcaraz, in un’edizione del torneo che con la vittoria di Emma Raducanu aveva suggerito un futuro divertente in uno sport a cui piacciono i toni apocalittici. Un anno fa lo sapevamo: per Alcaraz non era questione di se ma di quando. Certo, il tempo scorre lento nel tennis. I giocatori di oggi hanno imparato con piglio mesto la virtù della pazienza. Traguardi che i propri predecessori divoravano con la spensieratezza della gioventù, cogliendoli dall’albero ancora acerbi, loro sono stati costretti a lasciarli maturare, con la paura latente che prima o poi ...