Traffico Roma del 11-09-2022 ore 19:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto disagi verso Roma con Traffico di rientro dalle strade del Litorale delle autostrade sulla A1 Roma-napoli anche un incidente tra Anagni e Colleferro quasi fermo il Traffico tanti tratti in coda alla barriera di Roma Est sulle strade Cassia e Cassia bis sulla Pontina sulla Colombo e sulla via Ardeatina sulla via Salaria Cotral aeroporto dell’Urbe la tangenziale in precedenza un incidente con questo è tutto dettagli nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto disagi versocondi rientro dalle strade del Litorale delle autostrade sulla A1-napoli anche un incidente tra Anagni e Colleferro quasi fermo iltanti tratti in coda alla barriera diEst sulle strade Cassia e Cassia bis sulla Pontina sulla Colombo e sulla via Ardeatina sulla via Salaria Cotral aeroporto dell’Urbe la tangenziale in precedenza un incidente con questo è tutto dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

