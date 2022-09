Slitta il rientro in campo di chiesa: ecco quando torna (Di domenica 11 settembre 2022) Si allungano i tempi di recupero di Federico chiesa Slitta il rientro di Federico chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 settembre 2022) Si allungano i tempi di recupero di Federicoildi Federicoin, l’esterno bianconero tornerà inverso novembre prima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

forumJuventus : GdS: 'Chiesa, il rientro ora slitta a novembre o nel 2023. Fede non è pronto: tempi più lunghi a causa di un imprev… - RosarioCutuli7 : Stop Chiesa, tempi più lunghi: 'Un intoppo, il rientro slitta a novembre o nel 2023. Ecco cos'è successo'?… - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ??Il rientro di #Federico #Chiesa slitta in casa #Juventus: si allungano i tempi di recupero del figlio d'arte. Ecco l… - persemprecalcio : ??Il rientro di #Federico #Chiesa slitta in casa #Juventus: si allungano i tempi di recupero del figlio d'arte. Ecc… - CMercatoNews : La #Juventus, adesso, è preoccupata per #Chiesa: slitta ancora il rientro ???? -