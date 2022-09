Serie TV rinnovate e cancellate: tutte le notizie sui serial USA, UK e stranieri (Settembre 2022) (Di domenica 11 settembre 2022) Lo stato di tutte le Serie TV americane, inglesi e straniere, aggiornato a Settembre 2022. Anticipazioni sui telefilm rinnovati e cancellati e le novità di questa e la prossima stagione. Tutti i teledipendenti là fuori sanno fin troppo bene quanto è diventato difficile, a volte impossibile, tenere a mente cosa sta succedendo nel panorama televisivo attuale delle Serie americane o inglesi, e non stiamo parlando delle trame o dei colpi di scena dei vari serial, ma di debutti, cancellazioni, conferme, rinnovi e via dicendo. Se prima era già complicato con i network e i canali via cavo, adesso l'entrata in scena di altri tipi di piattaforme di distribuzione ha complicato ulteriormente le cose e tra Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Rakuten TV, Chili, Google Play e molte altre ancora, si ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Lo stato dileTV americane, inglesi e straniere, aggiornato a. Anticipazioni sui telefilm rinnovati e cancellati e le novità di questa e la prossima stagione. Tutti i teledipendenti là fuori sanno fin troppo bene quanto è diventato difficile, a volte impossibile, tenere a mente cosa sta succedendo nel panorama televisivo attuale delleamericane o inglesi, e non stiamo parlando delle trame o dei colpi di scena dei vari, ma di debutti, cancellazioni, conferme, rinnovi e via dicendo. Se prima era già complicato con i network e i canali via cavo, adesso l'entrata in scena di altri tipi di piattaforme di distribuzione ha complicato ulteriormente le cose e tra Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Rakuten TV, Chili, Google Play e molte altre ancora, si ...

Leaxal9776 : @PrimeVideoIT Ma andateve a fanculo.. tutta questa promo.. illudete le persone xche c sia una 2a stagione e poi can… - dituttounpop : #PaperGirls chiude dopo una sola stagione - bluebabbler : @Irene_Silmarien Ma cosa devono fare adesso le serie per essere rinnovate? - carciofin : Proteggete e rinnovate la serie a league of their own. È troppo bella. La chimica della squadra, hanno scelto le gi… - mvniedits : per chi volesse vedere 'permission to dance on stage LA': se attivate o rinnovate l'abbonamento a disney+ tra l'8 e… -