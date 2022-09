Serie A: Napoli e Inter, lo zucchero sulla coda (Di domenica 11 settembre 2022) Gli anticipi della sesta giornata di Serie A hanno lasciato con il fiato sospeso fino allo scadere: punti pesanti per Napoli, Inter e Milan Giornata di Serie A con una clamorosa concentrazione di emozioni nei minuti finali: Napoli e Inter vincono sul gong, il Milan riesce invece a resistere ai tentativi di aggancio della Sampdoria. Sofferenza post (e pre) Champions League, si dirà un po’ per tutti, ma anche le qualità degli avversari: come per esempio lo Spezia che ha saputo irretire i ragazzi di Spalletti fino al minuto 89. Non poteva però scegliere momento migliore Giacomo Raspadori per siglare la sua prima rete in azzurro e spedire ancora una volta, seppur momentaneamente, il Napoli in vetta. E soprattutto cancellare il tabù spezzino che nelle ultime stagioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Gli anticipi della sesta giornata diA hanno lasciato con il fiato sospeso fino allo scadere: punti pesanti pere Milan Giornata diA con una clamorosa concentrazione di emozioni nei minuti finali:vincono sul gong, il Milan riesce invece a resistere ai tentativi di aggancio della Sampdoria. Sofferenza post (e pre) Champions League, si dirà un po’ per tutti, ma anche le qualità degli avversari: come per esempio lo Spezia che ha saputo irretire i ragazzi di Spalletti fino al minuto 89. Non poteva però scegliere momento migliore Giacomo Raspadori per siglare la sua prima rete in azzurro e spedire ancora una volta, seppur momentaneamente, ilin vetta. E soprattutto cancellare il tabù spezzino che nelle ultime stagioni ...

gippu1 : Dalla prossima giornata De Ketelaere (Milan) e Pickel (Cremonese) avranno la possibilità di aggiornare una statisti… - OptaPaolo : 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo ca… - OptaPaolo : 0 - Era dal 18 aprile 2021, contro il Napoli, che l’Inter non chiudeva un primo tempo senza conclusioni nello specc… - serieB123 : L’analisi di Sconcerti: Inter, Milan, Napoli: vittorie sofferte, piccole imprese - sportli26181512 : Serie A, oggi 6 gare del 6° turno: tocca a Juve e Atalanta. Il programma e la classifica provvisoria: Si riporta di… -