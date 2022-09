Perché tutti vogliono Carlos 'il Bàrbaro' vincitore degli Us Open (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Il pericolo più grande per Carlos Alcaraz, el Bàrbaro, come è stato battezzato dal quotidiano sportivo “Marca” dopo il successo su Sinner, può arrivare soprattutto dall'attesa che il mondo, tennistico e non, sta depositando in queste ore sulle sue spalle. Nella finale dello Us Open El Bàrbaro affronterà Casper Ruud: chi vincerà si siederà sul trono di giocatore numero 1 del pianeta sancendo in via definitiva la fine del ventennio non-breve (quello dei Fab Four) e l'inizio di un'epoca nuova. Non che Nadal, o soprattutto Djokovic, siano desaparecidi: sia l'uno (meno) sia l'altro (molto) lasceranno ancora segni forti sul sentiero tennistico. La disparità di attenzione che circonda i due protagonisti della finale newyorchese però è palese. tutti vogliono Alcaraz, quelli che lo ... Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Il pericolo più grande perAlcaraz, el, come è stato battezzato dal quotidiano sportivo “Marca” dopo il successo su Sinner, può arrivare soprattutto dall'attesa che il mondo, tennistico e non, sta depositando in queste ore sulle sue spalle. Nella finale dello UsElaffronterà Casper Ruud: chi vincerà si siederà sul trono di giocatore numero 1 del pianeta sancendo in via definitiva la fine del ventennio non-breve (quello dei Fab Four) e l'inizio di un'epoca nuova. Non che Nadal, o soprattutto Djokovic, siano desaparecidi: sia l'uno (meno) sia l'altro (molto) lasceranno ancora segni forti sul sentiero tennistico. La disparità di attenzione che circonda i due protagonisti della finale newyorchese però è palese.Alcaraz, quelli che lo ...

