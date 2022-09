Passo falso di Kim e Moncet, spaccatura in Hyundai: meglio una tripletta che un titolo? (Di domenica 11 settembre 2022) Con Rovanperä che non è riuscito a finire tra i primi 10, Tänak ci sperava davvero di riaprire il Campionato del Mondo Rally. Invece, il secondo posto e la vittoria della power stage lo portano ad un distacco di 53 punti dal leader del WRC, con solo 90 punti disponibili fino a fine stagione. Nulla Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 11 settembre 2022) Con Rovanperä che non è riuscito a finire tra i primi 10, Tänak ci sperava davvero di riaprire il Campionato del Mondo Rally. Invece, il secondo posto e la vittoria della power stage lo portano ad un distacco di 53 punti dal leader del WRC, con solo 90 punti disponibili fino a fine stagione. Nulla Source

marilarosa_ : @Lazurismo giacomo un conto è esultare ad ogni passo falso come fanno tutti i tifosi, un conto è farci 15 tweet al… - Lazurismo : @marilarosa_ ma state sempre a esultare a ogni nostro passo falso manco foste laziali - GemmiVerter : @Poesiaitalia Quel dandoti il braccio è il segno di una volontà di protezione assoluta. Ti porgo il braccio sul qua… - SerieBNewsCom : ?? #Javorcic non molla dopo l'ennesimo passo falso ? del #Venezia. ?? Riusciranno i lagunari ad uscire dalla crisi? - Ahasveron : @GkzDracula Da quando faceva 'MInchia Sabri', non ha fatto un passo avanti, ma molti indietro, peccato un falso tal… -