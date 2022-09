LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: trionfo di Razgatlioglu, Rinaldi e Bassani sul podio! Cade Bautista (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Per oggi è tutto, grazie per aver seguito con noi il Gran Premio di Francia 2022 di Superbike. Un augurio di un proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 14.45 Ecco la classifica completa di Gara-2: 1 1 Razgatlioglu Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’36.813 293 2942 21 Rinaldi Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.024 +2.024 1’36.855 280 2903 47 Bassani Axel Ducati Panigale V4R 4.742 +2.718 1’37.000 286 291 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.084 +0.342 1’37.021 283 290 5 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.679 +5.595 1’37.204 290 290 6 45 REDDING Scott BMW M1000RR 11.955 +1.276 1’37.428 291 2947 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 15.188 +3.233 1’37.721 289 290 8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.443 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Per oggi è tutto, grazie per aver seguito con noi il Gran Premio didi. Un augurio di un proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 14.45 Ecco la classifica completa di Gara-2: 1 1Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’36.813 293 2942 21Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.024 +2.024 1’36.855 280 2903 47Axel Ducati Panigale V4R 4.742 +2.718 1’37.000 286 291 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.084 +0.342 1’37.021 283 290 5 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.679 +5.595 1’37.204 290 290 6 45 REDDING Scott BMW M1000RR 11.955 +1.276 1’37.428 291 2947 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 15.188 +3.233 1’37.721 289 290 8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.443 ...

