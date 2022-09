Il feretro della regina Elisabetta arrivato a Edimburgo

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 settembre 2022) Il corteo funebre che trasporta ilII è entrato a, in Scozia. La salma, che ha iniziato il suo viaggio dal castello di Balmoral in cui la sovrana è morta giovedì all'età di 96 anni, verrà portata al palazzo di Holyroodhouse. Poi lunedì 12 da lì verrà trasferito nella vicina cattedrale di St. Giles di, dove resterà fino a martedì, quando avverrà il trasferimento a Londra. Mercoledì ilverrà poi spostato da Buckingham Palace al Parlamento per rimanere esposto pubblicamente fino ai funerali di Stato in programma per il 19 settembre all'abbazia di Westminster.