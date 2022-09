E’ morto lo scrittore spagnolo Javier Marías

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo, tradotto in tutto il mondo e vincitore dei principali premi letterari, èall’età di 70 anni alla Clínica Quirón di Madrid a causa di problemi derivati da una polmonite bilaterale causata dal Covid, che lo ha tenuto in ospedale per diversi mesi. Il 14 agosto, la famiglia delloaveva diffuso una breve nota attraverso il dipartimento di comunicazione del gruppo editoriale di, Penguin Random House, spiegando che l’autore del romanzo “Tutte le anime” (Einaudi) era “in via di guarigione”. Ma la gravità della condizione polmonare è aumentata nelle ultime settimane, fino a diventare insalvabile. Losarà cremato a Madrid, dove era nato il 20 settembre 1951. Ha trascorso ...

Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - Corriere : Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni - Agenzia_Ansa : E' morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni… - zazoomblog : È morto Javier Marias ad ucciderlo una polmonite causata dal Covid: lo scrittore spagnolo aveva 70 anni - #morto… - EnneLuisa : RT @ROBZIK: È morto lo scrittore spagnolo Javier Marias. Aveva 70 anni e la morte è dovuta a una polmonite da COVID. “Domani nella battagli… -

A causare il decesso dell'autore di 'Un cuore così bianco' è stata una polmonite bilaterale. Il premier Pedro Sánchez: 'Un giorno triste per la letteratura ...LoJavier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. Mar as era nato a Madrid il 20 settembre 1951 da una famiglia di intelettuali antifranchisti. ...A causare il decesso dell'autore di "Un cuore così bianco" è stata una polmonite bilaterale. Il premier Pedro Sánchez: "Un giorno triste per la letteratura spagnola" ...La Spagna piange Javier Marías, celebre scrittore divenuto famoso in tutto il mondo: muore a 70 anni per complicazioni da Covid.