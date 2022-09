Comune di Vicenza: Concorso per 2 Istruttori Polizia Locale (Di domenica 11 settembre 2022) Il Comune di Vicenza ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Polizia Locale, categoria D. La ricerca è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D dell'ordinamento professionale. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 11 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo, categoria D. La ricerca è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivoa tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D dell'ordinamento professionale. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». ...

