Casarin | non è rigore per lo Spezia | giusta l’espulsione di Leao

Nella rubrica della moviola del Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin scrive che il fallo di Meret in uscita su Kiwior non è rigore. Contrariamente a quanto scritto dalla Gazzetta. Napoli-Spezia con il giovane Santoro e Valeri alla Var. Partita decisa da Raspadori con gol nel finale. In precedenza un contatto, in area del Napoli, di Meret sulle gambe di uno spezzino: la tempistica del contatto esclude il rigore. Negli ultimi secondi di gioco espulsione di Lorieri e Spalletti per proteste. L'ex arbitro definisce giusta l'espulsione di Leao in Sampdoria-Milan Dopo una rovesciata imprudente di Leao sul viso di Ferrari l'arbitro espelle giustamente Leao per doppio giallo.

