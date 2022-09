Boxe | Canelo Alvarez vs Gennadiy ‘GGG’ Golovkin in tv | programma | orario e streaming

(Di domenica 11 settembre 2022)notturno e diretta tv su Dazn per il match tra Saul ‘(57-2-2) e(42-1-1), capitolo terzo di una rivalità storica. Si combatte per la terza volta alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Tempo di trilogia per il messicano e il kazako che hanno dato vita ad una delle saghe più spettacolari della. In palio le cinture WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring dei supermedi. Una vittoria pere un pareggio nei due contestatissimi precedenti. Come arrivano i due pugili al match?deve rialzarsi dopo la sconfitta nei mediomassimi contro Bivol,invece viene dal successo contro Murata in Giappone. L’evento inizierà alle 02:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 ...

Settembre 2022, un grande mese di. Gli occhi sono tutti puntati su SaulAlvarez e Gennadiy Golovkin , per la terza volta uno di fronte l'altro sul ring dopo le polemiche dei primi due match. In palio tutte le cinture dei ...... Boxe, Canelo Alvarez vs Gennadiy 'GGG' Golovkin in tv: programma, orario, streaming La grande Boxe torna il 17 settembre 2022, l'ex pugile Marquez si sbilancia per l' incontro Canelo vs GGG 3 in favore di Canelo ...Boxe, programma e calendario settembre 2022: i match del mese in tv. Canelo Alvarez, Andy Ruiz, Gennadiy Golovkin e Michael Magnesi ...