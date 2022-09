Atalanta-Cremonese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di domenica 11 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono una vittoria per confermarsi da soli in vetta al campionato, derby però delicato contro i grigiorossi che sono fermi a quota un punto in classifica e dunque vogliono far risultato. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 11 settembre Atalanta-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Federico Peluso e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Nando Orsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la sesta giornata di. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono una vittoria per confermarsi da soli in vetta al campionato, derby però delicato contro i grigiorossi che sono fermi a quota un punto in classifica e dunque vogliono far risultato. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 11 settembresarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Federico Peluso e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Nando Orsi. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, i convocati e la probabile formazione in vista della @USCremonese - footitalia1 : Todays Serie A fixtures ???? 12:30 Atalanta v Cremonese 15:00 Bologna v Fiorentina 15:00 Lecce v Monza 15:00 Sassuol… - zazoomblog : Diretta Atalanta - Cremonese ore 12.30: come vederla in tv streaming e probabili formazioni - #Diretta #Atalanta… - WorldSportsBet : The sixth week of #SerieA action continues with six games on Sunday. 12:30 Atalanta vs Cremonese 15:00 Bologna vs… - CalcioPillole : #Atalanta-#Cremonese si sfideranno alle 12:30 nel match valido per la 6^ giornata di #SerieA: di seguito il nostro… -