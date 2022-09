Ancora Galan Lebron | ancora Sanchez Josemaria | a Cascais vincono loro

Leggi su federtennis

(Di domenica 11 settembre 2022) Riprende il circuito mondiale e riprendono i successi di, che si prendono l’Open del Portogallo superando i rivali Gutierrez/Tapia in finale. Nel femminile arriva il secondo titolo di fila (e quinto del 2022) per, aiutate dal ritiro di Bea Gonzalez in avvio di secondo set