Un super Handanovic | un guizzo di Brozovic | e l' Inter beffa il Torino all' 89'

(Di sabato 10 settembre 2022) L'vince una partita importantissima battendo 1 - 0 ila San Siro. Risolve un tocco sottomisura diall'89', ancora in gol, dopo una partita in cui i granata avevano giocato meglio.

Decisivo infatti Samir, autore di almeno tre parate fondamentali su Vlasic e Radonjic. La squadra di Inzaghi, dopo 60' mediocri, ha spinto nel finale trovando la giocata decisiva sull'asse ...Ed è ancorail protagonista con una bella parata su una punizione di Rodriguez. L'Inter cresce ma Dzeko manda alto di testa. Il Torino non si fa intimidire e risponde colpo su colpo. Ma al ...SERIE A - Le parate dello sloveno e la rete del centrocampista fanno respirare i nerazzurri. Grandissima gara dei granata, ma con le big il colpo non arriva.Il portiere dice no a tutti i tentativi granata, poi a una manciata di minuti dalla fine invenzione di Barella e Brozo mette dentro il gol della quarta vittoria nerazzurra ...