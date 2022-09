Ugo Foscolo e quel legame con la “ospitale ed accogliente” Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 settembre 2022) “è un bel paesuccio. L’aria è si sottile e si pura che io malgrado i miei mali mi sento rivivere. Il sole è limpido: la campagna è ben coltivata; gli uomini … oh! Gli uomini , io devo dirne assai bene. Molti che non conoscevo mi hanno avvicinato … offrendomi i loro servigi e la loro casa. Le città piccole hanno meno lusso e meno ambizione e sono perciò più ospitali. Delle donne bergamasche non so dirti nulla: parlano male; mi pare che si vestano semplicemente, almeno le popolane. Le dame avranno i cenci di Parigi, ma senza il garbo delle milanesi”. Lettera di Ugoalla Contessa Antonietta Fargnani Farnese, 2 Novembre 1801. Archivio del Comune di Genova. Non esiste un motore di ricerca. Può accadere così di esaminare una cosa e trovarne un’altra. Ricostruisco in questo modo, un po’ per caso, un frangente di cronaca ...