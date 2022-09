Udinese | Sottil | «Siamo sulla strada giusta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 settembre 2022) Le parole diin conferenza stampa in vista dell’impegno dell’con il Sassuolo: «Sappiamo dove vogliamo arrivare» Il tecnico dell’, Andrea, ha parlato alla viglia della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. CONDIZIONE – «Le grandi prestazioni contro squadre blasonate ti danno una grande iniezione di autostima. Ti rendono consapevole delle tue qualità e dell’identità crescente. Dobbiamo sfruttare l’inerzia di questo entusiasmo, trasformandolo in sacrificio in allenamento, per crescere sotto tutti i punti di vista. Ci sono stati sorrisi in questa settimana, ma su facce concentrate, consapevoli che bisogna archiviare subito la vittoria contro la Roma. I ragazzi si sono proiettati immediatamente alla gara col Sassuolo e ne sono contento. Domani incontriamo una squadra rodata, ...