The Banshees of Inisherin - Gli spiriti dell'isola, quando la fine di un'amicizia scatena il finimondo (Di sabato 10 settembre 2022) Niente dura per sempre, neanche l'amicizia. È l'assunto di The Banshees of Inisherin, in concorso a Venezia 79, che vede il povero Padraic disperato per l'improvviso rifiuto del suo amico per la pelle Colm, che da un giorno all'altro gli chiede di stargli lontano ritenendolo eccessivamente noioso. È il nuovo film firmato da Martin McDonagh, regista che aveva convinto critica e pubblico con il pluripremiato Tre manifesti a Ebbing, Missouri e prima ancora con In Bruges, di cui ripropone la coppia protagonista Colin Farrell e Brendan Gleeson. Britannico di origini irlandesi, torna nella sua terra d'origine per girare una black comedy amarissima, ambientata su un'isola al largo della costa occidentale. Da un lato troviamo Padraic (Farrell), ossessionato dalla gentilezza e mortalmente preoccupato per la ...

