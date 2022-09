Termosifoni: fai attenzione a tutte queste nuove regole (Di sabato 10 settembre 2022) Sappiamo che il periodo che stiamo vivendo è davvero difficile ed eccezionale. A causa della minaccia russa il problema del gas sta colpendo molte famiglie ma anche molte aziende che al momento si trovano in ginocchio. In merito a questo il Governo ha stabilito alcune misure molto importanti a sostegno dell’ Italia, volte ad assicurare degli approvvigionamenti di gas sufficienti che saranno importanti sia per quanto riguarda le famiglie che le aziende. L’inverno e i mesi freddi sono alle porte e dobbiamo essere preparati a tutto questo. (pixabay.com) Alla base di questa strategia portata avanti dal Governo, vi è soprattutto ridurre il fabbisogno nazionale della risorsa energetica d15i una percentuale significativa, ossia il 15% entro la fine dell’anno. Per fare in modo che questo possa essere messo in pratica con dei risultati importanti il Governo ha elaborato delle ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 settembre 2022) Sappiamo che il periodo che stiamo vivendo è davvero difficile ed eccezionale. A causa della minaccia russa il problema del gas sta colpendo molte famiglie ma anche molte aziende che al momento si trovano in ginocchio. In merito a questo il Governo ha stabilito alcune misure molto importanti a sostegno dell’ Italia, volte ad assicurare degli approvvigionamenti di gas sufficienti che saranno importanti sia per quanto riguarda le famiglie che le aziende. L’inverno e i mesi freddi sono alle porte e dobbiamo essere preparati a tutto questo. (pixabay.com) Alla base di questa strategia portata avanti dal Governo, vi è soprattutto ridurre il fabbisogno nazionale della risorsa energetica d15i una percentuale significativa, ossia il 15% entro la fine dell’anno. Per fare in modo che questo possa essere messo in pratica con dei risultati importanti il Governo ha elaborato delle ...

